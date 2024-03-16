Экспортно-импортный банк США объявлен “мошенническим агенством” за участие в нефтегазовом проекте Такую характеристику финансовому учреждению США дал сенатор от Демократической партии Джефф Меркли.
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Экспортно-импортный банк США объявлен “мошенническим агенством” за участие в нефтегазовом проекте Такую характеристику финансовому учреждению США дал сенатор от Демократической партии Джефф Меркли.
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