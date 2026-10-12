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Спорт Уик-Энд

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Андрей Аршавин: «Через 3–4 тура «Зенит» будет лидером»

Андрей Аршавин: «Через 3–4 тура «Зенит» будет лидером»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что команда через три‑четыре тура с небольшим отрывом возглавит турнирную таблицу чемпионата России.

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