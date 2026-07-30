В АвтоВАЗе предложили россиянам пересесть на сено, вместо своих авто. 🤠🤨🤯 Экологичный вид транспорта в достаточном количестве сейчас на всех полях района) Налетай, торопись.
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В АвтоВАЗе предложили россиянам пересесть на сено, вместо своих авто. 🤠🤨🤯 Экологичный вид транспорта в достаточном количестве сейчас на всех полях района) Налетай, торопись.
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