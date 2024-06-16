«Доказательства появятся, и Гросси придется назвать вещи своими именами»

МАГАТЭ и, в частности, его генеральный директор Рафаэль Гросси не смогут бесконечно игнорировать причастность киевского режима к атакам на Запорожскую АЭС, заявил в разговоре с «Известиями» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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