В Армении запретили передачи Владимира Соловьева

Передачи российского журналиста Владимира Соловьева запретили в Армении. В сообщении армянской телевизионной и радиовещательной сети говорится, что трансляцию авторских программ Соловьева заблокировали на территории Республики Армения.
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