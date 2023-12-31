«Хочу забыться!» Лолита подложила свинью Глызину

Певец победил в шоу «Суперстар!» вопреки желанию Милявской. Алексей Глызин Кадр видеоАлексей Глызин стал победителем четвертого сезона шоу «Суперстар!» За первое место он боролся с Игорем Наджиевым, Феликсом Царикати и Каем Метовым.