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  • Olga Andreadi (Андреади)
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«Хочу забыться!» Лолита подложила свинью Глызину

«Хочу забыться!» Лолита подложила свинью Глызину

Певец победил в шоу «Суперстар!» вопреки желанию Милявской. Алексей Глызин Кадр видеоАлексей Глызин стал победителем четвертого сезона шоу «Суперстар!» За первое место он боролся с Игорем Наджиевым, Феликсом Царикати и Каем Метовым.

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