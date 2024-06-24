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Царьград

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Пять полезных итогов "Пригожинского мятежа": Царёв указал на "тектонические сдвиги"

Пять полезных итогов "Пригожинского мятежа": Царёв указал на "тектонические сдвиги"

Русский политик Олег Царёв назвал пять полезных последствия мятежа "Вагнера" и Пригожина.С того момента, как подразделения ЧВК "Вагнер", недовольные конфликтами с военным руководством русской армии, двинулись на Москву, прошёл год.

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