В России разгрузят дороги от фур

В России разгрузят автомобильные дороги, переполненные фурами. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России» 20 ноября уделил особое внимание развитию морской, речной, авиационной и железнодорожной логистики для перевозки грузов и пассажиров.
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