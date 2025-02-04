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Бастрыкин заинтересовался нелегально проживающими в ЖК мигрантами

Бастрыкин заинтересовался нелегально проживающими в ЖК мигрантами

СК организовал проверку.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мигрантами, которые незаконно проживают на территории строящегося жилого комплекса в Красногорске.

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