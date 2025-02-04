Бастрыкин заинтересовался нелегально проживающими в ЖК мигрантами

СК организовал проверку.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мигрантами, которые незаконно проживают на территории строящегося жилого комплекса в Красногорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии