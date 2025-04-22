Он защищал украинскую армию и Владимира Зеленского Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об интервью с журналистом, который защищал украинскую армию и Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии