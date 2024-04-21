республика Карелия, д. Маньга

Старинная карельская деревня Маньга, известная, по летописям с середины 16 века здесь, на высоком холме, или горушке, как говорят карелы, у самой трассы, возвыщается часовня Рождества Богородицы, построенная во второй половине 18 века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии