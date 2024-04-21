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республика Карелия, д. Маньга

республика Карелия, д. Маньга

Старинная карельская деревня Маньга, известная, по летописям с середины 16 века   здесь, на высоком холме, или горушке, как говорят карелы, у самой трассы, возвыщается часовня Рождества Богородицы, построенная во второй половине 18 века.

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