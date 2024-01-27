«Матч ТВ Гонка звезд». Малышко, Шипулин, Черезов, Зайцева, Слепцова, Журова и Борзаковский выйдут на старт

Команды из 2 человек будут определены по итогам жеребьевки. «Матч ТВ Гонка звезд» Москва Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ» Биатлонисты-спортсмены Екатерина Юрлова-Перхт Юлия Макарова Антон Шипулин Иван Черезов Дмитрий Малышко Андрей Маковеев Алексей Петухов Ольга Назарова (Беларусь) Ольга Зайцева Ольга Подчуфарова Наталья Сорокина Светлана Слепцова Любители Диана Терешкова (ведущая DFm) Алексей Кондаранцев Алексей (руководитель Департамента спорта г.