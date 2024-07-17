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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА может приступить к изучению возможностей по расширению этой осенью

Лига нацеливалась на решение данного вопроса после того, как завершит переговоры о медиаправах. Во время пресс-конференции Адама Сильвера во вторник в Лас-Вегасе комиссионер затронул эту тему и подтвердил планы НБА изучить возможность добавления новых клубов этой осенью.

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