Геннадий Гладков, автор «Бременских». Артисты, ушедшие в октябре 2023 года

Актеры Виталий Коняев, Валентин Голубенко, Михаил Голубович и Михаил Тощев, игравшие в кино и театре, композитор Геннадий Гладков, сочинивший музыку к «Бременским музыкантам» и фильмам Марка Захарова, и комик Сергей Гладков, придумавший «Каламбур» и сыгравший Мужика в «Деревне дураков» – aif.