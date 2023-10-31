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Геннадий Гладков, автор «Бременских». Артисты, ушедшие в октябре 2023 года

Геннадий Гладков, автор «Бременских». Артисты, ушедшие в октябре 2023 года

Актеры Виталий Коняев, Валентин Голубенко, Михаил Голубович и Михаил Тощев, игравшие в кино и театре, композитор Геннадий Гладков, сочинивший музыку к «Бременским музыкантам» и фильмам Марка Захарова, и комик Сергей Гладков, придумавший «Каламбур» и сыгравший Мужика в «Деревне дураков» – aif.

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