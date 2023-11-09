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Дорожное радио

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Слава считает, что ей вредит здоровый образ жизни

Слава считает, что ей вредит здоровый образ жизни

Известная народная артистка, которая в последнее время славится скандалами с Тимуром Хайдаровым, часто публикует сторис с обвинениями знаменитого хирурга, как только сама прикасается к стакану со спиртным.

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