Слава считает, что ей вредит здоровый образ жизни

Известная народная артистка, которая в последнее время славится скандалами с Тимуром Хайдаровым, часто публикует сторис с обвинениями знаменитого хирурга, как только сама прикасается к стакану со спиртным.
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