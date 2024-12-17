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У ипотечных заемщиков предложили проверять финансовую грамотность

У ипотечных заемщиков предложили проверять финансовую грамотность

Такую меру Центробанк готов проработать совместно с банками и обществом защиты прав потребителей. Она позволит убедиться, что ипотечный кредит берется осознанно и заемщик понимает все сопряженные с ним риски Центробанк готов рассмотреть введение тестирования финансовой грамотности заемщиков, планирующих получить ипотечный кредит.

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