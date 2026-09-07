Мать обварила годовалую дочь кипятком и заставила выпить уксус: девочка скончалась

В Забайкальском крае судят женщину, обвиняемую в убийстве годовалой дочери с особой жестокостью. Ребенок получил тяжелые травмы, ожоги и отравление, а спустя сутки умер в реанимации, сообщает Забайкальский краевой суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым