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Мать обварила годовалую дочь кипятком и заставила выпить уксус: девочка скончалась

Мать обварила годовалую дочь кипятком и заставила выпить уксус: девочка скончалась

В Забайкальском крае судят женщину, обвиняемую в убийстве годовалой дочери с особой жестокостью. Ребенок получил тяжелые травмы, ожоги и отравление, а спустя сутки умер в реанимации, сообщает Забайкальский краевой суд.

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