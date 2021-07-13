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Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям прокомментировал расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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