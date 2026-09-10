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Царьград

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Министр здравоохранения: 740 целевиков поступили в медвузы Подмосковья

Министр здравоохранения: 740 целевиков поступили в медвузы Подмосковья

В этом году в медицинские вузы Подмосковья на целевое обучение поступили 740 абитуриентов. Из них 403 обучаются по программам специалитета, а 337 – в ординатуре.

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