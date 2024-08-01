На трассе в Краснодарском крае столкнулись грузовик с цистерной и пять легковых машин

На трассе в Краснодарском крае столкнулись грузовик с цистерной и пять легковых машинОчередное жуткое ДТП на дороге: в Темрюком районе на автодороге «Новороссийск - Керчь», 84 км, столкнулись несколько машин.
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