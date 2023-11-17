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Никита Михалков выразил восхищение творчеством певца SHAMAN

Никита Михалков выразил восхищение творчеством певца SHAMAN

Оскароносный режиссер считает Ярослава Дронова очень хорошим артистом.Знаменитый режиссёр Никита Михалков появился на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где ответил на вопрос журналиста, как он относится к творчеству Ярослава Дронова, более известно как SHAMAN.

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