Никита Михалков выразил восхищение творчеством певца SHAMAN

Оскароносный режиссер считает Ярослава Дронова очень хорошим артистом.Знаменитый режиссёр Никита Михалков появился на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где ответил на вопрос журналиста, как он относится к творчеству Ярослава Дронова, более известно как SHAMAN.