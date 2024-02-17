Звезда сериала «Слово пацана» хочет «проверить интеллект» Путина

Актер Никита Кологривый заявил, что хотел бы лично поговорить с Владимиром Путиным Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый заявил, что хотел бы лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
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