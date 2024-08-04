Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова

В частности, речь идет об бизнесмене Сергее Бородине, а также соучредителе ООО "ОлимпСитиСтрой" Александре Фомине Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии