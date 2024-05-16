Кондратьев: две российские авиакомпании планируют запустить прямые рейсы в Индонезию

Туроператоры также готовы заполнять эти рейсы Две российские авиакомпании заявили, что они планируют запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали, сообщил РИА «Новости» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в кулуарах форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024».
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