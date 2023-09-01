Потерянный Казахстан

А это и произойдёт!... Им очень сложно забыть... политику советус,... и дотации от РСФСР (большой России)... но всё больше и дальше им будут указывать на их никчёмность и не нужность в России и они САМИ! будут создавать условия... для их выдворения из России.

Москва в очередной раз наступает на грабли! И если путину и его вертикали власти так приятно наступать на грабли, пусть он это делает не за счёт русского народа! Мы молча выражали озабоченности пока против нас не начали войну на уничтожение южане. Теперь молча выражаем озабоченность ожижая когда нас ударят в спину казахи, которых мы создали, кормили, укрепляли, а теперь они вдруг стали нацией! Ленинская нация казахи, должны жить в городах которые они построили сами! Исторически ни одного города сами казахи не построили! Значит, им хватит и тонкой полоски земли ....иначе нам навяжут ещё одного кровника - Казахстан!

Николай Герасименко

"Начали дрейфовать в сторону Запада"! Да они уже лет 30 как, не то что дрейфуют, они уже давно причалили к ним. Вся, так называемая элитка хранят свои бабки в западных банках, что делает их заложниками. Напомню, как Назарбаев ездил на поклон к Трампу, когда пиндосы арестовали 20 казахских ярдов. Все вопросы порешал, продал остатки суверенитета, потому и раскорячились на двух стульях. Есть поговорка, Восток дело тонкое, а на мой взгляд ещё и подлое. Тут народ ругает нашу власть, что мол упускаем своих бывших "братьев", только так ли оно на самом деле. С распада Союза они никогда и не были близки с нами. Нам до двухтысячных самим нужно было выживать, а не влиять на соседей. А сейчас, когда они уже полностью продались Западу, у нас есть только радикальные методы влияния по типу Салорейха. Кстати наш президент слов на ветер не бросает, напомню его речь о возвращению исконно русских территорий, подаренных Советами бывшим "братским" республикам. Так что делайте выводы те, кто здесь в комментах впадает в истерику и пусть напрягаются элитки бывших советских территорий. Процессы, запущенные с распадом СССР ещё не завершены.