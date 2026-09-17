Жданова предупредила о возможном переходе НАТО к активному противостоянию с Россией

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО планируют перевести противостояние с Россией в «горячую фазу» не позднее 2029–2030 годов.
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