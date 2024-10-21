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Сергей Аксёнов: Работа системы здравоохранения касается каждого

Сергей Аксёнов: Работа системы здравоохранения касается каждого

Работа системы здравоохранения касается каждого. Улучшение качества этой работы, развитие и внедрение новых технологий, модернизация лечебных учреждений и создание комфортных условий для людей – наш важнейший приоритет.

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