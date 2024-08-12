Владимир Путин обратился к участникам форума «Армия-2024»

Глава государства выразил благодарность за участие иностранных стран в этом событии Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного военно-технического форума «Армия-2024».
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