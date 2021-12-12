В День Конституции Российской Федерации сотрудники полиции вручили первые паспорта юным гражданам Владимирской области

В День Конституции Российской Федерации в нескольких районах Владимирской области состоялись торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам региона, достигшим четырнадцатилетия.
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