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В День Конституции Российской Федерации сотрудники полиции вручили первые паспорта юным гражданам Владимирской области

В День Конституции Российской Федерации в нескольких районах Владимирской области состоялись торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам региона, достигшим четырнадцатилетия.

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