Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей США и России

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 14 марта, государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили пути восстановления двусторонних отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии