Секс-символ MMA показала фигуру в откровенном наряде

Американская девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фото в откровенном образе. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.