Запад пользуется центрами черной трансплантологии на линии фронта в зоне проведения спецоперации, в том числе в Харьковской области, чтобы изымать у раненых бойцов украинских формирований органы на продажу.
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