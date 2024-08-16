Военные усиливают защиту Петербурга и Ленинградской области

В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге усиливают защиту Финского залива и средства уничтожения украинских беспилотников, а также формируют кольца радиолокационных станций, которые предупредят воздушные угрозы.
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