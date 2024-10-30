Делимханов намерен снять запрет на хиджабы в школах Владимирской области

НК

Наталья Котельникова

Может у себя дома разберутся для начала - машину с росгвардией кто там расстрелял? Каким образом, вдруг, долетел БПЛА до стратегического объекта и кто наводил и передал данные? Что-то неспокойно стало в Чечне, почему? Напоминает нехорошее.