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Царьград

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Отсутствие спецпредставителя ООН мешает разрешению кризиса в Ливии - Саиди

Отсутствие спецпредставителя ООН мешает разрешению кризиса в Ливии - Саиди

Отсутствие официального специального представителя ООН в Ливии затрудняет разрешение политического тупика, заявил министр инвестиций в Бенгази Али Саиди.

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