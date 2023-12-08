В Куйбышевском районе Самары готовят к открытию новый бассейн

САМАРА, 8 декабря, ФедералПресс. В Куйбышевском районе Самары введен в эксплуатацию новый бассейн. Современный объект осмотрели губернатор области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, спортсмены, тренеры и местные жители.
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