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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Куйбышевском районе Самары готовят к открытию новый бассейн

В Куйбышевском районе Самары готовят к открытию новый бассейн

САМАРА, 8 декабря, ФедералПресс. В Куйбышевском районе Самары введен в эксплуатацию новый бассейн. Современный объект осмотрели губернатор области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, спортсмены, тренеры и местные жители.

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