Бунт в ВСУ: «Сырский с упрямством идиота держит генералов-бездарей. Русские постоянно нас обходят с флангов»

Nikolay Stepanov

Руководство Литвы недавно, за неделю до выборов в парламент, высказалось за посылку "экспедиционного корпуса" в полторы дивизии (всё, что у них есть) на укропию, чтобы остановить продвижение России. Саюдистские идеалисты надеялись на взрыв патриотизма, да только народ - материалисты, сообразили, что назад пойдут гробы, и на выборах показали ландсбергистам кукиш!