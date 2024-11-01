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Бунт в ВСУ: «Сырский с упрямством идиота держит генералов-бездарей. Русские постоянно нас обходят с флангов»

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Комментарии
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Виктор Шилин
Зеля, попроси прибалтов там очень хорошие генеральши, поможуть...
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14 час.
Nikolay Stepanov
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АА
Алекс Архипов
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