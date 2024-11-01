В Киеве на фоне поражений все чаще говорят, что главкома пора снимать За последние три дня российские войска на Донбассе добились впечатляющих успехов на фронте, освободив 8 населенных пунктов, включая Богоявленку, Катериновку, Измайловку, Александрополь, Шахтерское, Вишневое и крупные — города Горняк и Селидово.
Бунт в ВСУ: «Сырский с упрямством идиота держит генералов-бездарей. Русские постоянно нас обходят с флангов»
Комментарии
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Виктор Шилин
Зеля, попроси прибалтов там очень хорошие генеральши, поможуть...
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14 час.
Nikolay Stepanov
Руководство Литвы недавно, за неделю до выборов в парламент, высказалось за посылку "экспедиционного корпуса" в полторы дивизии (всё, что у них есть) на укропию, чтобы остановить продвижение России. Саюдистские идеалисты надеялись на взрыв патриотизма, да только народ - материалисты, сообразили, что назад пойдут гробы, и на выборах показали ландсбергистам кукиш!
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Против лома нет приема. Когда Моська лает на слона, это не всегда для Моськи хорошо заканчивается.
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11 час.
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