Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Шаман" Павлу Дурову: Только в России вольно дышится!

"Шаман" Павлу Дурову: Только в России вольно дышится!

❗️Что известно о задержании Дурова на данный момент: ▪️Посольство РФ во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей, сообщили ТАСС в МИД; ▪️Захарова написала в своем Telegram-канале, что решение Парижа задержать Дурова ставит вопрос о том, потребуют ли международные структуры его освобождения "или проглотят языки"; ▪️Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что посещать "движущиеся к тоталитаризму страны" людям, которые имеют влияние в международном информационном пространстве, небезопасно; ▪️Маск назвал задержание Дурова "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

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