Global Times: Зеленского в США уже не встречают как героя

Владимир Зеленский сталкивается со всё большими трудностями при лоббировании своих интересов в Вашингтоне.
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