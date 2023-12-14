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Global Times: Зеленского в США уже не встречают как героя

Global Times: Зеленского в США уже не встречают как героя

Владимир Зеленский сталкивается со всё большими трудностями при лоббировании своих интересов в Вашингтоне.

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