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«Сити» прихлопнул «Арсенал», умер отец Овечкина, «Челси» проиграл «Боруссии», СКА взял Кубок Континента, 4:0 от «Реала», новый болид «Мерседеса» и другие новости

«Сити» прихлопнул «Арсенал», умер отец Овечкина, «Челси» проиграл «Боруссии», СКА взял Кубок Континента, 4:0 от «Реала», новый болид «Мерседеса» и другие новости

1. В главном матче среды «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в Лондоне (3:1), а Эрлинг Холанд забил 26-й гол в этом сезоне АПЛ.

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