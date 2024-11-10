Власти Украины не были проинформированы о беседе Путина с Трампом

Украинские власти не были предварительно уведомлены о предполагаемом телефонном разговоре между выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
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