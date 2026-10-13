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Тульские новости

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Апелляция отклонила жалобу КБП на иск ИТОЗа на 110 млн рублей

Апелляция отклонила жалобу КБП на иск ИТОЗа на 110 млн рублей

Сумма иска оружейного предприятия ИТОЗ к КБП составила более 110 млн рублей, в дело в качестве третьего лица привлекли Минобороны России.

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