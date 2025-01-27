На заседании Президиума регионального физкультурно-спортивного общества «Динамо» подведены итоги спортивной работы за 2024 год

Итоговое заседание Президиума Ивановского регионального отделения Всероссийского спортивного общества «Динамо» прошло под председательством его главы - начальника УМВД России по Ивановской области генерал-майора полиции Владимира Жигайло.
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