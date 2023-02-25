В США выставили на аукцион порванные штаны раввина Каневского

Аукционный дом в американском штате Нью-Джерси выставил на торги порванные штаны израильского ультраортодоксального лидера Хаима Каневского, которого его последователи считали ведущим авторитетом своего поколения, сообщает The Times of Israel.
Аукционный дом в американском штате Нью-Джерси выставил на торги порванные штаны израильского ультраортодоксального лидера Хаима Каневского, которого его последователи считали ведущим авторитетом своего поколения, сообщает The Times of Israel.
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