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В США выставили на аукцион порванные штаны раввина Каневского

В США выставили на аукцион порванные штаны раввина Каневского

Аукционный дом в американском штате Нью-Джерси выставил на торги порванные штаны израильского ультраортодоксального лидера Хаима Каневского, которого его последователи считали ведущим авторитетом своего поколения, сообщает The Times of Israel.

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