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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Печем лепешку в духовке, а получается как из тандыра

Самая настоящая национальная узбекская лепешка выпекается просто в духовке. А на вкус получается ровно так, как в тандыре! На килограмм муки возьмем 700 миллилитров воды, граммов 10 сухих дрожжей, 50 миллилитров растительного масла, чайная ложка сахара, соль, немного сливочного масла.

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