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У России появился свой Голливуд

У России появился свой Голливуд

Путин открыл первую очередь кинопарка «Москино», готового соревноваться с Голливудом @ Владимир Астапкович/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Президент Владимир Путин принял участие в открытии первой очереди кинопарка «Москино», который станет главной площадкой создаваемого Московского кинокластера и составит конкуренцию Голливуду.

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