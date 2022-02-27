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Почему в матче против «Рубина» не ждут Ракицкого рассказал генеральный директор «Зенита»

Почему в матче против «Рубина» не ждут Ракицкого рассказал генеральный директор «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация о неучастии украинского защитника команды Ярослава Ракицкого в 19-м туре РПЛ против «Рубина» из-за ситуации между Россией и Украиной не соответствует действительности.

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