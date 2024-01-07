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«Локомотив» одержал 7 побед в 8 последних матчах и идет первым на Западе

«Локомотив» одержал 7 побед в 8 последних матчах и идет первым на Западе

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. У «Локомотива», таким образом, 7 побед в 8 последних матчах.

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