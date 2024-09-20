Огромная воронка появилась в Шерегеше после землетрясения. Видео

Небольшой провал на этом месте был и раньше, но сейчас он гигантский Огромный провал в Шерегеше / Видео: "Новая Шория" Гигантская воронка появилась в Шерегеше после сильного землетрясения, сообщает "Новая Шория".
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