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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Огромная воронка появилась в Шерегеше после землетрясения. Видео

Огромная воронка появилась в Шерегеше после землетрясения. Видео

Небольшой провал на этом месте был и раньше, но сейчас он гигантский Огромный провал в Шерегеше / Видео: "Новая Шория" Гигантская воронка появилась в Шерегеше после сильного землетрясения, сообщает "Новая Шория".

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