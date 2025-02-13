Русское оружие

❗️🔊 Поддержка Евросоюза и Украины больше не является приоритетом для США. Администрация Трампа смещает свой фокус внимания на сдерживание войны с Китаем и укрепление собственных границ.
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❗️🔊 Поддержка Евросоюза и Украины больше не является приоритетом для США. Администрация Трампа смещает свой фокус внимания на сдерживание войны с Китаем и укрепление собственных границ.